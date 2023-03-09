روى الأديب والكاتب يوسف القعيد، كواليس موقف جمعه بالكاتب الراحل نجيب محفوظ، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل، في الخميس الأول من أكتوبر لعام 1988، قائلًا إنهم توجهوا إلى منزله بعد العلم بالخبر.

وقال خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأربعاء، إنه توجه باكرًا إلى منزل الأديب في اليوم التالي، على أمل إجراء حديث معه بمقر دار الهلال، مشيرًا إلى أن ذهوله لم يكن عاديًا، بعدما أعرب الأديب عن استعداده للذهاب إلى المقر يوم السبت.

وذكر أن الراحل اشترط تخصيص سيارة لنقله من منزله إلى مقر دار الهلال وإعادته مرة أخرى، موضحًا أن «كل رؤساء التحرير وقفوا على باب دار الهلال، في استقبال نجيب محفوظ».

وذكر أن الراحل عندما دخل قاعة الحوارات أخبرهم باستعداده لاستقبال أية أسئلة، وأكد لهم إمكانية نشر أية تصريحات، لافتًا إلى أن «محفوظ» كان متحدثًا جيدًا.

وروى أن الأديب الراحل لم يتوقع حصوله على نوبل، مضيفًا: «كانوا يذيعون جوائز نوبل في نشرة الساعة 3 في بي بي سي، وعندما أخبرته زوجته بفوزه قال لها: (مش تبطلي تخريف)، وبعدها بنصف ساعة وصل إلى منزله سفير السويد لتأكيد الخبر».

وأوضح أن سفير السويد يذهب إلى شخص الفائز لإبلاغه بالفوز قبل الإعلان عنه رسميًا، منوهًا أن السفير تأخر عن موعده؛ بسبب شوارع القاهرة.

وذكر أن السفير وجه الدعوة لـ«محفوظ» من أجل السفر وتسلم الجائزة، لكن الأديب الراحل أرسل بناته الاثنين لتسلمها، نافيًا بشكل قاطع ما تداول حينها بأن إسرائيل أحد أسباب نيل «محفوظ» لنوبل.

واستطرد: «لم تكن له علاقة بإسرائيل، نجيب محفوظ أيد السلام كموقف أساسي عنده، ولم تكن له صلة على الإطلاق بصهاينة أو إسرائيليين، ورفض تمامًا زيارتهم إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وحكى أن المنزل بمثابة «الحصن الأخير» للراحل، مختتمًا: «لما كنت أوصله لبيته، نيجي عند الباب ويقول لي متشكر أوي يا عزيزي مع السلامة، عمره ما قال كلمة اتفضل، مش لأنه بخيل، لكن لأن بيته حصنه الأخير ومحدش حط رجله فيه إلا يوم حصوله على نوبل».

https://fb.watch/j8JHcfBUMS/

