مديرة المرصد الإفريقي للهجرة: المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها في عهد الرئيس السيسي

أكدت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة نميرة نجم، أن المرأة المصرية تعيش أفضل عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت السفيرة نميرة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي مصطفي شردي فضائية (الحياة) مساء اليوم /الأربعاء/ - إنه المرأة قطعت خلال السنوات الماضية شوطا كبيرا بالمقارنة بالمرأة الإفريقية، مضيفة أن المرأة المصرية لها دور مؤثر في السياسة والمجتمع وصلت إلى إنجازات غير مسبوقة وتقلدت مناصب دولية وسياسية بارزة.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تقدر المرأة وتقدم لهن كل الدعم، موضحة أن السيدة قرينة الرئيس، انتصار السيسي أكدت على ذلك وقدمت كل الدعم للمرأة على جميع الأصعدة.

وأضافت أن وجود عدد كبير من سيدات مصر يعملن بالمناصب العليا، فيما يتم ترشيح عدد منهن في المناصب الدولية؛ يعطى قدرًا من الرؤية الحقيقية لوضع المرأة فى الدولة المصرية، علما بأن كل هذه الأمور مهمة، خاصة على المستوى الدولى حيث يرى العالم ما حققته مصر وأنجزته تجاه قضايا المرأة، كما أن الدولة تسعى - دائما - إلى حوار مجتمعى حول بعض الأمور والقضايا التي تهم المرأة المصرية.



