مدرب فرايبورج يطالب لاعبيه بالثقة بأنفسهم أمام يوفنتوس بالدوري الأوروبي

طالب كريستيان ستريش، المدير الفني لفريق فرايبورج الألماني، لاعبيه بالثقة في أنفسهم قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وصرح ستريش في تصريحات تليفزيونية: "يوفنتوس هو المرشح الأوفر حظا، إنني متأكد من أنهم في إيطاليا وفي النادي الإيطالي نفسه يتوقعون تأهله للدور المقبل".

واستدرك ستريش: "لكننا جئنا إلى هنا لتحقيق نتيجة إيجابية،ولعب كرة قدم بشكل جيد".

ومن أجل تحقيق النجاح في تورينو، يعتقد ستريش أن فريقه، الذي يتواجد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، ينبغي أن يتمتع: "بالشجاعة والدفاع النشط والتمريرات عالية الجودة".

وعقب العقوبة المشددة التي تعرض لها يوفنتوس بخصم 15 نقطة من رصيده في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، بسبب ارتكاب مخالفات مالية، تقلصت آمال الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب المسابقة المحلية، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأصبح يتعين على يوفنتوس التتويج بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم من أجل اللعب في النسخة القادمة لدوري الأبطال، وهو أمر يدركه ستريش تماما.

وتعززت صفوف فرايبورج بعودة مهاجمه مايكل جريجوريتش، الذي غاب عن تعادل الفريق السلبي مع بوروسيا مونشنجلادباخ يوم السبت الماضي بسبب المرض، فيما يفتقد النادي الألماني خدمات لاعبه الكوري الجنوبي ووي ونج جيونج بسبب معاناته من كدمة.