محافظ الشرقية يلتقي وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور هشام السيد، مسئول الموارد والبيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، واللواء محمد علي، مدير الدعم الفني لمحافظة الشرقية بالمركز، اليوم الخميس، بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، ونادية جمعة مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام محافظة الشرقية.

وأشاد محافظ الشرقية بأهمية دور مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومساهمتها في وضع التصور المناسب ورصد الواقع لدعم متخذ القرار لاتخاذ ما يناسب من قرارات لخدمة الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشهد اللقاء استعراض المسابقة السنوية لمراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، "إدارات التحول الرقمي بالمحافظات لعام 2022 – 2023"، حيث أوضح مسئول الموارد والبيانات بالمركز، الهدف منها والفئات المؤهلة للمشاركة فيها، بالإضافة إلى التعريف بكل محور من محاورها الستة: مسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات – أفضل فرق الرصد الميداني بالمحافظات – تقييم التجارب التنموية الناجحة بالمحافظات – أفضل محافظة في توثيق المشروعات القومية بالصور – تقييم دراسات دعم القرار – توطين النظم ونقل التكنولوجيا، وكذا التعليمات المنظمة المتعلقة بها.

وأشار مدير الدعم الفني لمحافظة الشرقية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الجاهزية الفنية لمركز المعلومات والتحول الرقمي وفرق الرصد الميداني بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه من المقرر القيام بزيارة ميدانية لقرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير؛ لتقييم حالة دعم القرار التي تقدمت بها المحافظة بعنوان (تطوير صناعة ورق البردي).