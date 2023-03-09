حماس: عملية تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال

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وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، العملية البطولية في تل أبيب مساء اليوم الخميس، بأنها"رد طبيعي على جرائم الاحتلال".

وقال قاسم، في تصريح نقلته وكالة"معا" إن كل الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تنهار اليوم أمام هذه العملية البطولية.

وأضاف: "جاء الرد على جريمة صباح اليوم سريعاً، ومضى الوقت الذي يقتل فيه الإحتلال أبناء شعبنا دون رد".

وأفاد مسعفون في إسرائيل بإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بوسط تل أبيب، مساء اليوم الخميس.

ووفقا لخدمة الإسعاف الإسرائيلية "ماجن ديفيد أدوم"، فإن حالة أحد المصابين خطيرة، بينما إصابة الآخرين ما بين خطيرة ومعتدلة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن منفذ عملية إطلاق النار"استشهد".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تعتبر إطلاق النار عملية "هجوم إرهابي".

ووقع الحادث في شارع ديزنجوف المزدحم، قرب الموقع الذي شهد هجوم، استشهد فيه فلسطيني، وقُتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين في أبريل من العام الماضي.

ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، وقع إطلاق النار في نهاية يوم صاخب شهد مشاركة حشود من الإسرائيليين في احتجاجات في أنحاء البلاد على خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإضعاف النظام القضائي، وفي وقت تجرى فيه مسيرات وفعاليات احتجاجية في العديد من المواقع بالمدينة.

وفي ظل الهجوم، دعا عمدة تل أبيب رون هولداي المحتجين المناهضين للحكومة بإخلاء الشوارع من أجل السماح للشرطة بتأمين المنطقة.

وبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الخميس، زيارة رسمية تستمر 3 أيام للعاصمة الإيطالية روما.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو غدًا الجمعة نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني.

ومن المتوقع أن تتناول مباحثات نتنياهو في روما قضية الصراع العربي الإسرائيلي.