النهضة يثأر من السيب ويتوج بلقب كأس سلطان عمان لأول مرة

انضم فريق النهضة إلى كتيبة الأندية المتوجة بكأس سلطان عمان، بعدما تُوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 1 / صفر على السيب (حامل اللقب) في المباراة النهائية للمسابقة، اليوم الخميس.

ويدين النهضة بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أنترس جي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 20 من ركلة جزاء حصل عليها عمر المالكي، لاعب الفريق، بعد إعاقته من جانب أحمد فرج، حارس مرمى السيب.

وبهذا الانتصار، ثأر النهضة من خسارته صفر / 2 أمام السيب في بطولة كأس السوبر العماني في أغسطس الماضي، كما حرم منافسه من الاحتفاظ ببطولة كأس السلطان للنسخة الثانية على التوالي وللمرة الخامسة في تاريخه.