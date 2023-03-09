الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ 116 مليون يورو في مشاريع استراتيجية للطبيعة والبيئة والمناخ

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عزمه ضخ أكثر من 116 مليون يورو للمشاريع الاستراتيجية التابعة لبرنامج "لايف" الجديد، بما يُفيد تمويل 8 مشاريع كبرى في بلجيكا وإستونيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا على بلوغ أهدافها المناخية والبيئية.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم - أن هذه المشاريع يُتوقع أن تحشد أموالاً إضافية كبيرة من مصادر تمويل الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك الصناديق الزراعية والهيكلية والإقليمية والبحثية، بالإضافة إلى الصناديق الوطنية واستثمارات القطاع الخاص.

وأضاف البيان أن هذه المشاريع ستساعد أوروبا على أن تصبح أول قارة محايدة مناخياً في العالم بحلول عام 2050 وتنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء بنجاح، كما أنها ستدعم استراتيجية التنوع البيولوجي للاتحاد الأوروبي لعام 2030 وخطة عمل الاقتصاد الدائري وخطة عمل التلوث الصفري وقانون استعادة الطبيعة وتساهم أيضًا في الانتقال نحو الطاقة النظيفة.

ومن المنتظر أن تغطي المشاريع العديد من المجالات؛ من بين ذلك الحفاظ على الطبيعة واستعادتها.. ففي بلجيكا، سيقوم الشركاء بتوسيع المناطق المحمية وتحسين الاتصال ووضع خطط عمل للموائل والأنواع الحرجة في جميع أنحاء البلاد، وسينصب التركيز على المستنقعات والأراضي الرطبة عبر مختلف المواقع، وأيضًا جودة المياه وإدارة النفايات؛ حيث من المنتظر أن يتم تعزيز جهود سلوفاكيا في الحفاظ على جودة المياه وحماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز الإدارة المستدامة للغابات ومصايد الأسماك.

وأشار البيان إلى أنه سيتم العمل في مجال تغير المناخ؛ حيث سيعمل فريق "لايف" في إستونيا على زيادة قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ من خلال المساعدة في تنفيذ "خطة التنمية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ"، كما سيزيد مشروع (LIFE eCOadapt50) بإسبانيا في الوعي بالتكيف مع تغير المناخ من خلال إشراك الحكومات والشركات في الاستراتيجيات والمشاريع المحلية الخاصة بالتكيف مع المناخ.