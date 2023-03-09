روسيا تنفذ ضربة انتقامية على البنية التحتية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت قوات الجيش الأوكراني وبنيته التحتية، ردا على ما وصفته بـ"الهجمات الإرهابية" التي نفذها نظام كييف في مقاطعة بريانسك الروسية.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها صدر اليوم، أنه "ردا على الأعمال الإرهابية التي نظمها نظام كييف في مقاطعة بريانسك يوم 2 مارس، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق".

وأكدت الدفاع الروسية أن "هدف الضربة قد تحقق، وتم ضرب جميع الأهداف المحددة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة الضربة، تم تدمير مواقع القواعد الهجومية للطائرات بدون طيار (المسيرة) في أوكرانيا، وتعطل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، ومرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية والصواريخ، وتم تعطيل إنتاج الذخيرة.

وأكدت الخارجية الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن عمليات القتل التي حدثت في مقاطعة بريانسك ارتكبت بأسلحة "الناتو"، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تدعو للتساؤل حول تواطؤ دول الحلف.

وذكر البيان: "الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية واحتلال أراضي روسية جديدة، رغم أنها تدرك أن مثل هذه الخطط محكوم عليها بالفشل".