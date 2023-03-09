أوكرانيا: مقتل 3 أشخاص في قصف روسي على محطة للنقل العام في خيرسون

أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء قصف شنته القوات الروسية صباح اليوم الخميس على الإقليم استهدف محطة للمواصلات العامة.

وقال يرماك (في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية): إن الروس قصفوا خيرسون في الصباح. وأصابوا، من بين أشياء أخرى، محطة للنقل العام..بينما أسفر القصف عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.