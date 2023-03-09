النمسا تسجل 6442 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

سجلت النمسا 6442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و955 ألفا و860، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و949.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و428 ألفا و995 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.