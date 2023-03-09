جرعة زائدة من المخدرات وراء وفاة فتاة داخل شقتها بالهرم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة العثور على جثة فتاة داخل شقتها بالهرم، إلى أن جرعة زائدة من المواد المخدرة وراء وفاتها، ولا توجود شبهة جنائية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة "ر.م" ولا توجد بها أية إصابات ظاهرة، وبعمل التحريات تبين أن الوفاة نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.