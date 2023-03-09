حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن "الجرائم المتنقلة التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني" بعد استشهاد 3 فلسطينيين في جنين.

وقال اشتية، في بيان صحفي، إن إسرائيل "لا تقيم أي وزن للقرارات والشرائع الدولية عبر الاستمرار بجرائمها، التي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في بلدة جلع جنوب جنين".

وأضاف أن "تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروع لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وشعورهم بالإفلات من العقاب".

ونعت حركة حماس في بيان صحفي لها الشهداء الثلاثة في جنين، مؤكدة أن "الرد على عملية الاغتيال لن يطول".

وشددت الحركة على "عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في أنحاء الأراضي الفلسطينية لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة".

وكانت قوات إسرائيلية خاصة قتلت صباح اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين في العشرينات من أعمارهم بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة جبع جنوب جنين.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إن الشبان الثلاثة أطلقوا النار تجاه قوة إسرائيلية وتم تصفيتهم، مشيرة إلى العثور على مسدسات وبنادق وعبوات ناسفة كانت بحوزتهم.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري إلى 78 من بينهم 14 طفلا وسيدة.