الرئيس التونسي يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الافتتاحية الإثنين

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد في أمر رئاسي صدر بالجريدة الرسمية نواب البرلمان الجديد إلى عقد جلستهم الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس.



وتم انتخاب أعضاء البرلمان الجديد في أعقاب الانتخابات التي أجريت على دورتين في ديسمبر ويناير الماضيين، وهي من بين بنود خارطة الطريق التي دفع بها الرئيس سعيد عقب إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021 وحل البرلمان المنتخب في 2019.



وعكس البرلمان السابق الذي كان يضم 217 نائبا، فإن البرلمان الجديد يضم 161 نائبا لكن جرى انتخاب 154 فقط ، إذ خلت سبع دوائر انتخابية من مرشحين.



ويتوقع أن يعلن البرلمان الجديد عن قرارات لسد النقص.