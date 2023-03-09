الصين تحث الولايات المتحدة على وقف تسييس تعقب منشأ فيروس كورونا

حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، اليوم الخميس، الولايات المتحدة على "وقف التلاعب السياسي حول منشأ فيروس كوفيد-19، والكشف عن معلومات حول مختبراتها الحيوية في فورت ديتريك وحول العالم".

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي مشروع قانون يطالب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإعلان عن أن تسربا من معمل صيني هو الأصل المحتمل لكوفيد-19، بينما قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إنه لا يوجد اتفاق حتى الآن عبر مجتمع الاستخبارات بشأن منشأ الفيروس.

وقالت ماو إن الجانب الأمريكي أصر على تسييس واستغلال مسألة تتبع أصول كوفيد-19، وتضخيم نظرية "تسرب المختبر" دون أي دليل لتشويه ومهاجمة الصين، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وأكدت المتحدثة مجددا أن الصين تدعم دائما وتشارك في تعقب الأصول العالمية القائمة على العلم، مضيفة أن التلاعب السياسي من الولايات المتحدة قد قيد البحث العالمي القائم على العلم بشأن تتبع منشأ الفيروس.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تدعو قط مجموعات خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الولايات المتحدة لإجراء دراسة مشتركة، أو تشارك أي بيانات مبكرة، مضيفة "بدلا من ذلك، فقد غضت (الولايات المتحدة) الطرف عن مخاوف العالم بشأن القواعد البيولوجية العسكرية الأمريكية في فورت ديتريك وحول العالم".

وأكدت ماو أن تسييس مسألة تتبع منشأ كوفيد-19 لن يؤدي إلا إلى إعاقة التعاون القائم على العلم بشأن هذه القضية، وتعطيل الجهود الموحدة لمكافحة الوباء، وتقويض آليات الحوكمة الصحية العالمية.