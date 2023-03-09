الحايك: لماذا أثار اللباس التراثي جدلا بين جزائريين ومغربيين عبر مواقع التواصل؟

تجولت مجموعة من النساء المغربيات في شوارع طنجة يوم الأحد للاحتفال بعيد المرأة وهن يرتدين لباس الحايك التقليدي "لإعادة التقاليد القديمة التي تميزت بها المرأة المغربية" بحسب ما تناقلته صحف مغربية.

وعلى الرغم من أن المسيرة لاقت استحسان المغربيين، إلا أنها أثارت غضب الجزائريين، الذين رأوا أن "وسائل الإعلام المغربية نسبت ثوب الحايك للمغرب" وهو برأيهم "ليس منها".

جزائريون: "نهب للموروث الثقافي"

وفي الجزائر تصدر وسم #المروك_تنهب_الحايك_الجزائري مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر مغردون جزائريون عن غضبهم من وسائل إعلام مغربية نسبت الحايك للمغرب وقالت إنه "رداء مغربي" أو "طنجاوي".

وكان من أبرز المنتقدين المعلق الرياضي حفيظ دراجي، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر صوراً تظهر نساء جزائريات يرتدين ثوب الحايك ويحملن العلم الجزائري.