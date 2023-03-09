 الصين تعارض كبح هولندا تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات - بوابة الشروق
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الصين تعارض كبح هولندا تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات

د ب أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 11:28 ص

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في إحاطة صحفية دورية في بكين، إن بلادها تعارض كبح هولندا تصدير معدات صناعة أشباه الموصلات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت ماو، أن الخطوة هي نتيجة لأن "دولة معينة" تمارس الضغط، ولكنها لم تشر صراحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، توصلت لاتفاق مع هولندا واليابان في وقت سابق من العام الجاري لتقييد تصدير بعض معدات صناعة الرقائق المتقدمة للصين.

وقالت ماو، إن هولندا يجب أن تفكر في أفضل مصالحها.


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