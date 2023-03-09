أكد خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه شارك في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وإن الأمور تسير بشكل جيد عقب تعافيه من الإصابة.

وأكد عبد الفتاح أن مباراة صن داونز التي تقام السبت المقبل مهمة للغاية في مشوار الفريق بدور المجموعات، وأن الأهلي يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في استكمال مشواره بقوة بدوري الأبطال.

وأوضح لاعب الأهلي أن مباراة صن داونز لن تكون سهلة وتحتاج إلى درجة عالية من التركيز، لا سيما أن الفريق دائمًا ما يبحث عن الفوز في جميع المباريات.

وأشار عبد الفتاح إلى أن بدايته مع الأهلي كانت موفقة، لا سيما أنه شارك في مباراة بحجم الزمالك، والتي حقق خلالها الفريق عدة مكاسب أهمها الفوز، وعلى المستوى الشخصى خرج بإشادة كبيرة، وهو ما دفعه إلى مواصلة مشواره بقوة.



وشدد لاعب الأهلي على أن مباراة فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية كانت الأصعب بالنسبة له، لا سيما أنه حصل على بطاقة حمراء وأنه إلى الآن عندما يتذكر هذا الموقف يحزن بشدة.

وأكد عبد الفتاح أن هناك تحضيرات جماعية للمباريات الرسمية، وهناك تحضيرات على المستوى الفردي من خلال التركيز ومعايشة أحداث المباراة قبل بدايتها.

وأوضح مدافع الفريق أن التأقلم داخل الأهلي لا يمثل أزمة لأي لاعب جديد، خاصة في وجود لاعبين كبار وأصحاب خبرات وفي مقدمتهم محمد الشناوي كابتن الفريق، والذي يسهل التعامل مع أي لاعب يشارك مع الفريق خاصة في خط الدفاع.



وأكد عدم وجود أزمة بالنسبة له في اللعب بأي مركز داخل الملعب في خط الدفاع، ووفقًا للرؤية الفنية، وأنه شارك كظهير أيمن وأيسر وسرد باك، وأن تغيير المراكز لا يمثل أي أزمة بالنسبة له، وإن كان اللعب في مركز السرد باك أو الظهير الأيمن هو المفضل بالنسبة له.

وشدد على أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، دائم الحديث معه ومع كل اللاعبين، وأن ثقته في قدرات كل لاعب تساعد الجميع في إخراج ما لديه خلال المباريات الرسمية.

واختتم خالد عبد الفتاح تصريحاته بالتأكيد على رغبته في حصد البطولات مع الأهلي، والاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.