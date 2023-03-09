صحيفة عمانية: مجزرة جنين تأكيد أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق

ذكرت صحيفة "الوطن" العمانية، اليوم الخميس، أن مجزرة جنين التي راح ضحيتها ستة شهداء وأصيب 26 آخرون بالرصاص الحيِّ، بَيْنهم ثلاث إصابات وُصِفت بالخطيرة، يأتي لتأكيد أن دولة الاحتلال لا تلتزم بأيِّ اتِّفاق ذي علاقة بالصراع، وأنَّها شريك لا يرغب في السلام، وأنَّ التفاوض معها مجرَّد هدر وقتٍ.

وأوضحت الصحيفة اليوم في افتتاحيتها تحت عنوان "صمت يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه" أن الصمت الدوليَّ يَجِبُ أنْ ينتهيَ بأسرع وقت؛ حمايةً للسلام والأمن العالميِّ، فالمُجتمع الدوليُّ مطالب بالتدخُّل الفوريِّ، وكبح جماح إرهاب منظومة الاحتلال المتواصل بحقِّ أبناء فلسطين، قبل أنْ تتأزمَ الأمور وندخلَ في دائرة من العنف سوف يدفع ثمنها الجميع.

وأضافت الصحيفة أنه على المُجتمع الدوليِّ التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيليَّة وتوفير الحماية للشَّعب الفلسطينيِّ، ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيليِّ عن جرائمها المروِّعة في الأراضي الفلسطينيَّة المحتلَّة، وإلا سيكُونُ شريكًا ومشجِّعًا لذلك الكيان، فالصَّمتُ ضوء أخضر لمواصلة المزيد من الجرائم.

وأكدت أن ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني يؤكِّد أنَّها حرب شاملة وتدمير لكُلِّ شيء، وتُشكِّل تصعيدًا خطيرًا يُنذر بتفجُّر الأوضاع وتدمير كُلِّ الجهود الرامية لإعادة الاستقرار، كمَا يؤكِّد سَعْيَ حكومة الاحتلال الإسرائيليِّ لإفشال جميع الجهود الإقليميَّة والدوليَّة الرامية لوقف جميع الأعمال أحادية الجانب، التي يصرُّ الجانب الإسرائيليُّ على الاستمرار بها، للتهرُّب من التزاماته كمَا أنَّ الأحداث الجارية أثبتت أنَّ حلَّ القضيَّة الفلسطينيَّة وفق الشرعيَّة الدوليَّة والقانون الدوليِّ، وإعطاء الشَّعب الفلسطينيِّ حقَّه في الحُريَّة والاستقلال، هو المفتاح الحقيقيُّ لحلِّ أزمات المنطقة وإعادتها نَحْوَ الاستقرار.