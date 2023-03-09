المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون بألمانيا يبدأون مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم لـ برلين

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بدأ الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا، الفائزان بانتخابات الولاية، مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومة الولاية، بعد نحو 3 أسابيع ونصف من إعادة الانتخابات بولاية برلين.

والتقت مجموعة قادة الحزبين بالولاية للمرة الأولى اليوم الخميس، والفريق الأساسي من المفاوضين من كلا الجانبين.

وأكدت المجموعة، أنهم يعتزمون المضي قدما في تشكيل الائتلاف سريعا.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي ببرلين، كاي فيجنر، مع مستهل المباحثات: "سنعمل الآن على تطوير خطة لولاية برلين وتطوير برنامج حول كيفية النهوض ببرلين".

ومن جانبها، قالت عمدة برلين فرانتسيسكا جيفاي، التي تشغل أيضا رئاسة المجموعة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين ببرلين، إنه من المهم بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا أن تسير الأمور حاليا بشكل سريع قدر الإمكان.

وأوضحت أنه من المهم إنهاء مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومة الولاية خلال مارس الحالي.

ومن المقرر اعتبارا من الأسبوع المقبل، أن تجتمع 13 مجموعة عمل بصورة دورية.

ومن المزمع التوصل لاتفاقية الائتلاف في بداية أبريل القادم.