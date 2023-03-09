إقالة كولونيل احتياط إسرائيلي لاحتجاجه على التعديل القضائي

قالت القوات الجوية الإسرائيلية، الخميس، إنها أقالت ضابط احتياط في جيش الاحتلال لمحاولته تنظيم انسحاب جماعي من رحلات تدريبية في إطار احتجاج واسع النطاق على تعديل للنظام القضائي تعتزم الحكومة تبنيه.



وفي أول إجراء تأديبي منذ بداية الأزمة السياسية التي تعصف بإسرائيل، قال جيش الاحتلال، في بيان، إن الكولونيل الذي لم ينشر اسمه "تصرف بما لا يليق برتبته ومركزه".



وقال قائد القوات الجوية الميجر جنرال تومر بار إن الكولونيل "منح نفسه سلطة بما لا يليق باتصاله بطياري سلاح الجو. والتعاون في تنظيم غياب في وقت واحد عن الخدمة محظور، حتى وإن كان نابعاً من حسن النوايا"، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقال 37 طيار احتياط وملاحاً من سرب طائرات اف 15، الأحد، إنهم لن يشاركوا في يوم تدريب "لتكريس وقتنا للحوار والتشاور من أجل الديمقراطية والوحدة الوطنية".



ويعتزم ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليميني المتشدد إدخال تعديلات على النظام القضائي تحد من سلطات المحكمة العليا، ويقول منتقدون إنها محاولة لتقويض استقلال القضاء. وواجهت الخطط أسابيع من الاحتجاجات.



وأثار الاحتجاج في صفوف جيش الاحتلال غضب الإسرائيليين الذين يرون أن جيشهم يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة. ويشارك ضباط احتياط القوات الجوية في التدريب كمتطوعين دون التزام قانوني بالحضور.