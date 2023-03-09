بولندا تسجل 4833 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة

سجلت بولندا 4833 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 6 ملايين و437 ألفا و598 وتستقر الوفيات عند 118 ألفا و970.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 58 مليونا و53 ألفا و683 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.