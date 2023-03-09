بشار الأسد: يجب النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، أنّ المفوضية ستكثف أعمالها وجهودها في سوريا؛ لدعم الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها دمشق، في مواجهة كارثة الزلزال، وما خلفته من أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وأشار جراندي، خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد له، اليوم الخميس، إلى أنّه لمس خلال زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة، الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال.

من جانبه، اعتبر «الأسد» أنّه من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة، قائلًا إن «ما خلفته الحرب جعل مواجهة تداعيات الزلزال أكثر صعوبة».

وأكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية السورية، وبين المنظمات الدولية التي تعمل على الأرض، وتنسيق الجهود والإمكانيات ضمن إطار الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر؛ بما يضمن عودة الناس في المناطق المتضررة إلى حياتهم وأعمالهم.

كما بحث الجانبان الاستمرار في الإجراءات الضرورية؛ من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.