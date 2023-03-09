سوريا: جبهة النصرة تمنع قافلة مساعدات إنسانية دخول إدلب

حمل مصدر في المعارضة السورية هيئة تحرير الشام / جبهة النصرة مسؤولية عودة قافلة المساعدات الإنسانية التي دخلت أمس إلى مناطق محافظة إدلب بعد طلبهم الحصول على نسبة 40% من كمية المساعدات.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "قافلة تضم 14 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والاغاثية عادت بعد ظهر اليوم الخميس، باتجاه محافظة حلب بعد اشتراط جبهة النصرة استلام 6 شاحنات من أصل 14 شاحنة، الأمر الذي رفضه أعضاء المنظمات الأممية والهلال الأحمر العربي السوري".

وأضاف المصدر: "بعد دخول القافلة أمس معبر ترمبه آخر نقطة للقوات الحكومية السورية ووصولها إلى حاجز هيئة تحرير الشام في بلدة سرمين طلب منهم تسليم 6 شاحنات وتكمل بقية الشاحنات باتجاه بلدة سرمدا الأمر الذي رفضه أعضاء الوفد الأممي، وفشلت المفاوضات مع النصرة ثم عادت القافلة باتجاه مناطق سيطرة النظام".

وقال الهلال الأحمر العربي السوري اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي: "عادت القافلة بعد انتظار يومين على معبر سراقب لعدم حصولها على موافقات العبور من الأطراف المسيطرة".

وتعرضت مناطق شمال سوريا لأضرار خطيرة جداً جراء الزلزال حيث سجل وفاة أكثر من 2500 شخص وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين وتهدم مئات المباني