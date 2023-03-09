سفير سيراليون بالقاهرة يثمن جهود الرئيس السيسي في تنمية العلاقات الدولية والإفريقية

أعرب سفير دولة سيراليون صادق سيلا، عن مدى تقدير بلاده لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في تنمية العلاقات الدولية والإفريقية بين مصر ومختلف دول القارة والتي بدورها تجعل للتبادل الثقافي والتجاري مع مصر آثر مهم على طريق التكامل الأفريقي.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء الغرفة التجارية بأسوان برئاسة محمد أبو القاسم، مع سفير دولة سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة في المحافظة، خاصة في ظل قرار الرئيس السيسى بإعلان أسوان عاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، وذلك بحضور حسام الدين مصطفى سكرتير عام الغرفة، وممدوح محمد سيد الأمين العام للغرفة، وأحمد محمد صفوت ومحمد طه العيسوي، منسقي العلاقات الدولية والإفريقية بالغرفة.

وأكد سفير سيراليون سعي بلاده إلى إيجاد تعاون متبادل مع مصر في العديد من المجالات، والتي ستكون لها الأولوية والأفضلية في ظل العمق التاريخي والثقافي بين الدولتين.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان العمق التاريخي والثقافي بين مصر وسيراليون وكذلك المسار الصاعد من إنجازات الرئيس السيسي، داخل محافظة أسوان والمتمثلة في تطوير البنية اللوجستية بمصر من موانئ ومطارات وطرق ومعابر برية لتنمية وتطوير سبل التصدير إلى جميع دول القارة الأفريقية وجذب الاستثمارات الناجحة لأسوان، في ظل استغلال الثروات المتنوعة بأسوان.

