محتجون بإسرائيل يغلقون الطرق والمحاور الرئيسية احتجاجا على الإصلاحات القضائية

أغلق محتجون في إسرائيل الطرق ومحاور النقل الرئيسية، أثناء مشاركتهم في أحداث "يوم الاضطراب" التي جرت على مستوى البلاد، اليوم الخميس، لإظهار معارضتهم للإصلاحات القضائية المقررة.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرين، أغلقوا الطريق الساحلي الأوسط والطريق الرئيسي في وسط مدينة تل أبيب، بصورة مؤقتة.

كما تمكن المشاركون في الاحتجاجات على متن قوارب وألواح تزلج في الماء، من منع الوصول إلى ميناء حيفا، بحسب ما قاله منظمو الاحتجاجات.

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مطار بن جوريون الدولي الواقع بالقرب من تل أبيب، بهدف منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السفر إلى إيطاليا. إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن رئيس الوزراء خطط للوصول إلى المطار بواسطة مروحية، لتفادي مواجهة الحواجز التي أقيمت على الطرق.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الشديدة ضد الإصلاحات، إلا أنها تمضي قدما ويمكن الموافقة عليها في إجراء سريع بحلول أبريل.