حملات تموينية على أسواق كفر الشيخ وإزالة تعديات في 5 مراكز

شهدت مدن سيدي سالم والرياض وبلطيم والحامول، ودسوق في محافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات التموينية، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتابع غريب أحمد عارف، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، الحملة التموينية على المحلات بسيدي سالم، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدي سالم؛ لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر متنوعة.

وقاد اللواء هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ، لتحقيق الانضباط وتوفير السلع الغذائية داخل الأسواق؛ حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 14 محضراً متنوعاً للمخالفين، و5 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملات التموينية على الأسواق، والمخابز وضبط الأسعار، وتوافر كل السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملات من تحرير 12 محضرًا متنوعًا، عبارة عن محضرين عدم إعلان أسعار، و4 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر نظافة، ومحضر جزارة.

كما تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، وتمكنت الحملات من إزالة 3 حالات تعدٍ وقد في المهد، الحالة الأولى على أرض أملاك الدولة، والثانيه تعدٍ على أرض زراعية، وهي عبارة عن أساس من الخرسانة بمنطقة الضوافرة التابعة لقرية الربع، والحالة الثالثة إزالة تعدي على أرض زراعية.

كما تابع الفداوي، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب في منطقة المساكن الشرقية، وحملات النظافة ببلطيم وقرى المركز.

فيما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، حيث أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وجرى إعدام 15 كيلو مواد غذائية متنوعة للتغير فى الخواص الطبيعية.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملات التموينية على الاسواق، والمحال التجارية، والتي اسفرت عن تحرير 15 محضراً متنوعاُ، منهم 6 محاضر بالقرى، و9 بمدينة دسوق، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان، ومحضر لحوم، و5 محاضر متنوعة.