أغنيات فرقة نيوجينز الكورية الجنوبية تتجاوز مليار بث على سبوتيفاي

سجلت أغنيات فرقة الفتيات الكورية الجنوبية "نيوجينز" أكثر من 1 مليار بث بشكل إجمالي على منصة بث الموسيقى العالمية (سبوتيفاي)، حسبما ذكرت وكالة إدارة الفرقة (أدور) اليوم الخميس، وذلك بعد نحو تسعة أشهر فقط من تشكل هذه الفرقة.

وقالت الوكالة إن فرقة الفتيات سجلت مليارا وسبعة ملايين و788 ألفا و873 بثا على خدمة بث الموسيقى العالمية حتى يوم الثلاثاء مع ست أغنيات أصدرتها منذ ظهورها لأول مرة في أغسطس، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وفقا للوكالة، جمعت أحدث أغاني الخماسي تدفقات أسرع من الأغاني السابقة.

وعلى سبيل المثال، قالت الوكالة، إن الأمر استغرق 186 يوما لأغنية "هايب بوي"، إحدى الأغاني الفردية الأولى للفرقة، لتصل إلى 200 مليون بث ولكنه استغرق 68 يوما فقط لأغنية "ديتو"، التي صدرت في ديسمبر.

