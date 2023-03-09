مباحثات برلمانية بين الجزائر وكرواتيا حول تعميق التشاور السياسي بين البلدين

بحث رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، إبراهيم بوغالي، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي، غاري كابيلي، سبل تعميق التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك تعزيز التبادل الاقتصادي خاصة في قطاعات الطاقة، وصناعة السفن والزراعة، والصيد البحري وكذلك التبادلات الثقافية.

جاء ذلك خلال استقبال بوغالي، اليوم، بمقر المجلس الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة، للمسؤول البرلماني الأوكراني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح المجلس - في بيان - أن بوغالي شدد على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية في شتى المجالات، فضلا عن تكثيف التعاون والتبادل، خاصة وأن بلاده قد فتحت "آفاقا واعدة للاستثمار تجسدت في الميدان بعد تصويت البرلمان على قانون الاستثمار" الجديد.

كما هنأ رئيس الغرفة الأولى من البرلمان - خلال اللقاء - المسؤول البرلماني الكرواتي على انضمام بلاده مؤخرا لمنطقة "شنجن"، ودعا إلى رفع مستوى العلاقات البرلمانية بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون بداية لتبادل زيارات أخرى بين الطرفين.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي أن هذا اللقاء شكل فرصة لـ"تعميق التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك"، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير فرص التبادل التجاري والاستثمار المباشر في ميادين الصيد البحري وتربية المائيات، وكذلك في مجال السياحة، فضلا عن خلق فرص مهمة للاستثمار.

بسيو - ك ف