لندن تطالب وزير الصحة البريطاني السابق مراجعة ما ورد في مذكراته بشأن منشأ كورونا

أمر مكتب رئيس الوزراء البريطاني وزير الصحة البريطاني السابق مات هانكوك، بمراجعة الادعاءات الواردة في مذكراته "يوميات الجائحة" بأن جائحة كوفيد-19 نشأت من تسرب معمل في الصين، وفقا لمراسلات مسربة.

وحذر المسؤولون البرييطانيون من أن هانكوك قد "يسبب مشاكل" إذا كرر الادعاء في مذكراته "يوميات الجائحة"، وأصروا على أنه يجب أن يوضح أنه لا يعكس وجهة نظر الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية.

وتم إجراء التغييرات على الكتاب بعد أن قدم نسخة من المذكرات إلى مكتب مجلس الوزراء لمراجعتها العام الماضي، وهو إجراء يلتزم به جميع الوزراء السابقين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وقالت صحيفة تلجراف البريطانية، التي حصلت على عشرات الآلاف من رسائل وزير الصحة البريطاني السابق، إن هانكوك أراد أن يقول إنه "نظرا لمدى حذر الصينيين، يجب التعامل مع روايتهم الرسمية للأحداث، بقدر كبير من الشك".

وكتب هانكوك في النسخة الأصلية: "الخوف العالمي من الصينيين يجب ألا يعوق إجراء تحقيق كامل فيما حدث".

وردًا على ذلك، كتب مكتب مجلس الوزراء: "هذا أمر حساس للغاية وسيتسبب في حدوث مشاكل إذا تم نشره".

وأضاف المكتب أنه "يجب أن يكون أكثر وضوحا أنه افتراض وليس كشف عن أي معلومات سرية تم الحصول عليها من داخل الحكومة".

وردا على تقرير تلجراف، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "لن نعلق على تسريبات أو مناقشات خاصة".

وقال متحدث باسم هانكوك: "مات لن يعلق قطعا على مسائل الأمن القومي".