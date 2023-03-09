 رئيس تونس لرئيس غينيا بيساو: نحن دولة قانون وسيادة.. والأفارقة أخوة - بوابة الشروق
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رئيس تونس لرئيس غينيا بيساو: نحن دولة قانون وسيادة.. والأفارقة أخوة

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 5:18 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 5:18 ص

التقى رئيس تونس قيس سعيّد مع عمر سيسوكو امبالو، رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأكد الرئيس التونسي - خلال اللقاء - أن تونس دولة قانون وسيادة وأن الأجانب المقيمين بها هم "أخوة"، موضحا أنه لا يمكن لأي بلد أن يقبل بقانون موازي لقانونه، وأنه "ضد الإتجار بالبشر والمهاجرين الأفارقة".
وقال سعيد - وفقا لما نشرته رئاسة الجمهورية التونسية مساء اليوم /الأربعاء/ - "هناك العديد من الأحاديث المسيئة لتونس التي روجت في الفترة الأخيرة من قبل البعض، والتي تهدف إلى تأويل التصريحات بطريقتهم".

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