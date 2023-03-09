قائد الجيش الجزائري يبحث مع رئيس الأركان بحكومة الدبيبة تطور الأوضاع الإقليمية

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الخميس، رئيس هيئة الأركان لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الفريق أول محمد علي الحداد.

وجرى اللقاء بمقر أركان الجيش الجزائري، بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائد جهاز الدرك الوطنين ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش ووزارة الدفاع الوطني، إلى جانب أعضاء الوفد الليبي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن شنقريحة، أكد أهمية اللقاء من خلال تبادل وجهات النظر حول تطور الأوضاع في المنطقة الإقليمية، والوقوف على مدى التعاون الثنائي.

ونقلت صحيفة " النهار" في موقعها الالكتروني عن شنقريحة، قوله: "تاريخنا المشترك، ومساندة الشعب الليبي للثورة التحريرية الجزائرية، يحتم علينا العمل على تسوية الأزمات التي تمس أمن المنطقة".