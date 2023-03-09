منسقة أممية تدعو لبنان إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، اليوم الخميس، ضرورة التزام لبنان بتطبيق الاستحقاقات الدستورية في موعدها لا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية وأيضا الانتخابات البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع ورونيكا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم في السرايا الحكومي، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ووفق البيان، تم البحث "في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا إلى مجلس الأمن في الجلسة التي ستعقد في السابع عشر من الشهر الجاري".

يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، انتهت في 31 أكتوبر الماضي، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة نيابية مخصصة لهذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء قرّر في مارس الماضي تأجيل الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها العام الماضي، بسبب عدم الجهوزية لها، وجرى اقتراح موعد لها في 31 مايو المقبل.