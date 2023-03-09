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نتنياهو: ما حدث اليوم هجوم إرهابي في قلب تل أبيب

(د ب ا)
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 11:27 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 11:27 م
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يجري حاليا بزيارة إلى روما، حادث إطلاق النار الذي وقع في إسرائيل مساء اليوم الخميس، بأنه "هجوم إرهابي في قلب تل أبيب".

وأعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وقال: "نعزز قوات الأمن والشرطة التي تقاتل الإرهابيين هذه الليلة وكل ليلة، سنواصل بناء أمتنا وتعميق جذورنا، وبناء مستقبلنا المشترك كإخوة وأخوات".

وفي غزة وصف الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم العملية البطولية في تل أبيب مساء اليوم الخميس بأنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال".

وقال قاسم، في تصريح نقلته وكالة "معا" إن كل الإجراءات الأمنية الاسرائيلية تنهار اليوم أمام هذه العملية البطولية.

وأضاف: "جاء الرد على جريمة صباح اليوم سريعاً، ومضى الوقت الذي يقتل فيه الاحتلال أبناء شعبنا دون رد".

وأفاد مسعفون في إسرائيل بإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بوسط تل أبيب مساء اليوم الخميس.

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