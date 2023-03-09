الحكم غيابيا بالسجن 15 عاما على 3 متهمين بحمل أسلحة وسرقة عامل في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، اليوم الخميس، كل من: "ال.س.م"، عاطل، و"م.س.م"، ربة منزل، و"م.س.م"، عاطل، بالسجن المشدد "غيابيًا" لمدة 15 عامًا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بسرقة "ن.م.ع"، عامل، بالإكراه، تحت تهديد السلاح، وذلك في القضية المقيدة برقم 15247 لسنة 2021 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد ورود بلاغ من مواطن حول تعدي 3 أشخاص على مواطن وسرقته تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وأثناء سير المجني عليه، رفقة أحد أصدقائه في طريق العودة إلى منزله، فؤجئ بالمتهم الأول يتعدى عليه بالضرب، مستخدمًا سلاحا أبيضا "سيف" كان في حوزته، واستقرت الضربة في يده اليسرى.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية أمسكت به وشلت حركته، والاستيلاء على مبلغ مالي منه، وذلك حال إحرازها سلاحا أبيضا "مطواة"، فيما منع المتهم الثالث الأهالي من إغاثته، حال حمله سلاحا أبيضا "سيف"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

ولفتت التحقيقات إلى أن التحريات أكدت صحة الواقعة، حيث تم التعرف على هوية مرتكبوها، فتم تحرير محضرًا بها، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إبراهيم محمد أمين، ومصطفى محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد غريب.