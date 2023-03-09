 حركة فتح: مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تؤكد أن حكومة نتنياهو تتبنى أفكار الإبادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حركة فتح: مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة تؤكد أن حكومة نتنياهو تتبنى أفكار الإبادة

رام الله - أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 12:06 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 12:06 م

أدان نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول، اليوم الخميس، جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "جبع" جنوب جنين، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان.

وأكد العالول - في تصريحات اليوم - أن جرائم الاحتلال ومجازره المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو التي تتبنى أفكار الإبادة والقتل ماضية في حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد العالول على ضرورة توحيد الجهود ورص الصفوف في مواجهة جرائم الاحتلال، والابتعاد عن محاولات جر الأمور نحو الخلافات الداخلية.

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