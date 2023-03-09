55 مليون دولار مساعدات أمريكية غذائية للاجئين السوريين في الأردن

أعلنت نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، أن الولايات المتحدة ومن خلال الوكالة ستقدم 55 مليون دولار كمساعدات غذائية إضافية للاجئين السوريين في الأردن في إطار الاستجابة للأزمة السورية.

وقالت الوكالة، في بيان اليوم الخميس أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التمويل الجديد سيتيح لبرنامج الغذاء العالمي، شريك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تلبية الاحتياجات الغذائية الطارئة لأكثر من 460 ألف لاجئ سوري، حيث سيتم توفير مساعدات نقدية للأسر لشراء الطعام من المتاجر الأردنية، الأمر الذي بدوره سيدعم الاقتصاد المحلي.

وقالت: "منذ اندلاع الأزمة في سوريا قبل ما يقارب 12 عاما، عبر مئات الآلاف من السوريين إلى الأردن المجاور بحثا عن ملاذ آمن"، مشيرة إلى أن الأردن يحتضن أكثر من 670 ألف لاجئ سوري مسجل، وهو ثالث أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم

وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعدات غذائية أساسية للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين المعرضين للخطر في الأردن كل شهر.

وأضافت: "لا تزال الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للاستجابة للأزمة في سوريا، وقدمت ما يقارب 16 مليار دولار من المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا والمنطقة منذ بداية الصراع وتحث المانحين الآخرين على دعم الشعب السوري، بالنظر إلى حجم الاحتياجات وإلحاحها وفجوات التمويل القائمة".