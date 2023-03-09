إندونيسيا: سجن مسئولين لإدانتهما في حادث التدافع في استاد كرة قدم العام الماضي

قضت محكمة إندونيسية اليوم الخميس، بسجن مسئولين لإدانتهما بالإهمال على خلفية حادث التدافع في استاد كرة قدم العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 135 شخصًا.

وقد وقع الحادث، وهو أحد أسوأ الكوارث المتعلقة بالرياضة التي تشهدها إندونيسيا، عقب قيام الشرطة بفتح النار لتفريق المشجعين الغاضبين بعد خسارة فريق "اريما اف سي" المضيف أمام فريق "بيرسيبيا" في المبارة التي جمعتهما في استاد كانجوروهان في الأول من أكتوبر 2022.

وأصدر القضاة في محكمة سورابايا الجزئية حكمهم بحبس عبدالحارث، كبير منظمي المباراة، لمدة 18 شهرا، وفقا لما ذكرته وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء.

في حين قضت المحكمة بحبس سوكو سوتريسنو كبير مسئولي أمن المباراة بالسجن لمدة عام.

وتسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة في إحداث حالة من الذعر بين الآلاف من المتفرجين، الذين حاولوا الفرار عبر المخارج الضيقة، وقد توفى معظم الضحايا من الاختناق والدهس، وفقا لما قاله مسئولون.

وقال القضاة، إن عبدالحارث وسوتريسنو، أخفقا في ضمان توافر الأمن الكافي وإجراءات السيطرة على الحشود في الملعب، بحسب وكالة انتارا.

وأكد الرجلان أنهما يدرسان الطعن على الحكم، ولم تصدر أحكام بعد بحق 3 من رجال الشرطة متهمين بإصدار الأوامر بإطلاق الغاز المسيل للدموع.