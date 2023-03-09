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أوكرانيا: روسيا تشن نحو 15 ضربة على خاركيف

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 11:30 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف بجنوب أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، صباح اليوم الخميس، أن القوات الروسية أطلقت نحو 15 ضربة صاروخية على مدينة خاركيف وضواحيها مستهدفة منشآت البنية التحتية الحيوية.

وذكر سينيهوبوف (في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" نفذ العدو حوالي 15 غارة على المدينة وضواحيها واستهدف مرة أخرى البنية التحتية الحيوية فيها"..مشيرًا إلى قصف مبنى سكني في منطقة خاركيف.

ووفقًا للمسئول الأوكراني، قد تم توضيح تقارير خاصة حول سقوط ضحايا وحجم الدمار الناتج عن القصف الروسي الأخير، مؤكدًا وجود مشاكل تتعلق بإمدادات الطاقة للعديد من المناطق.

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