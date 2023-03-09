وكيل شباب الجيزة يبحث خطة عمل الأندية خلال شهر رمضان

بحث الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، خطة تنفيذ متابعة المشروعات التي تم تنفيذها، وأيضاً الأخرى التي جارٍ تنفذها حالياً ، وكذلك خطة عمل الأندية للفترة القادمة وخاصة مع حلول شهر رمضان، وما يتم تفعيله من دورات رمضانية متعددة داخل مراكز الشباب والأندية، مع ضرورة الإلتزام بالتوازن بين المشروعات الداخلية والقومية التي يتم تنفيذها من خلال الوزارة.



واستمع الوكيل، إلى استعراض فريق عمل الإدارة للمشروعات التي لازالت قيد التنفيذ داخل مراكز الشباب منها "ها أنا أحقق ذاتي" لتنمية مهارات الأيتام، لتدريب الفتاة في كرة السلة، والمشروع القومي 1000 بنت و1000 حلم، وتدريبات المشروع القومي لذوي الإعاقة، فضلًا عن العديد من المشروعات التي تنفذ.



وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة التنسيق مع الإعلام للدعاية الكافية لتلك المشروعات لإشراك أكبر عدد من النشء والشباب لرفع أعداد المستفيدين بجميع مراكز الشباب، والأماكن التي تنفذ بها المشروعات.



وأكد الوكيل، أن إدارة التنمية الرياضية من أهم الإدارات التي تخدم مديريات الشباب والرياضة لتحقيق أهدافها من خلال فعالياتها والتي تسعى وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عن طريق برامجها إلى "جعل الرياضة أسلوب حياة"، وتفعيل تلك الأهداف من خلال الفئات المستهدفة من النشء والشباب.



واختتم الإجتماع، بعرض المقترحات والتوصيات التي سوف تقدم خلال الفترة القادمة مع وعد وكيل الوزارة بتذليل العقبات للوصول إلى أفضل النتائج.