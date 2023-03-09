 بولندا: لا يوجد خطر نووي على أراضينا بسبب الهجمات الروسية - بوابة الشروق
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بولندا: لا يوجد خطر نووي على أراضينا بسبب الهجمات الروسية

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 6:29 م | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 6:29 م

أعلنت الوكالة الوطنية للطاقة الذرية في بولندا، اليوم الخميس، أن الوضع في محطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية لا يشكل أي خطر على بولندا على الرغم من أن المحطة فقدت إمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة الخارجية.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن بيان الوكالة القول إن المحطة فقدت قوتها بعد هجمات القوات الروسية وتعمل حاليًا على نظام طاقة إضافي يعمل بالديزل وله وقود كافٍ لمدة 10 أيام، إذا لم تتم استعادة الطاقة الخارجية للمحطة بحلول ذلك الوقت، فقد تعاني المحطة من انهيار، مما قد يؤدي إلى كارثة.

وأضافت الوكالة أن مسافة المحطة عن بولندا (840 كم) كانت بمثابة ضمانة إضافية ضد التلوث النووي المحتمل.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الخميس، إلى إنشاء منطقة آمنة حول المحطة.


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