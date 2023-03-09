دور العرض المصرية تستضيف فيلم «شيبي: ماي فلافي فريند تشيبوراشكا»

ينطلق في دور العرض المصرية الفيلم الروسي الكوميدي «شيبي: ماي فلافي فريند تشيبوراشكا»، ابتداء من الأربعاء 8 مارس 2023.

محبي أفلام المغامرات التي تدور حول حيوانات خيالية على موعد مع مغامرة جديدة في فيلم «شيبي: ماي فلافي فريند تشيبوراشكا» المُقتبس من كتاب الأطفال Gena the Crocodile and His Friends الذي صدر في الستينيات وهو من تأليف الروسي إدوارد أوسبنسكي.

تدور أحداث فيلم «شيبي: ماي فلافي فريند تشيبوراشكا» حول ظهور مخلوق كوميدي خيالي أشبه بحيوان صغير لطيف الشكل ذو ذيل صغير وآذان ضخمة ومخالب متوسطة الطول يسمى (CHEBURASHKA)، هذا الكائن المُحب للبرتقال يظهر في بلدة ساحلية هادئة ويبدأ مغامرة لطيفة يجد فيها أصدقاء ومنزلًا واسمًا.

جاء الإعلان الرسمي للفيلم كاشفا عن رحلة هذا الحيوان الصغير، الذي يصادق البشر ويقوم بأشياء تبدو غريبة مثل قيامه بلعب الشطرنج، وأصبح هذا الحيوان بحوزة أحد الأشخاص الذي تبنى رعايته لنرى العديد من الأحداث والمغامرات التي تنتهي برغبة العديد من الأشخاص الآخرين في اقتناء هذا الحيوان الصغير المثير.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم السينما الروسية منهم أولجا كوزمينا التي تؤدي صوت الحيوان (CHEBURASHKA)، بالإضافة إلى سيرجي جارماش، أرتيوم بيستروف، فيودور دوبرونرافوف. والفيلم من إخراج الروسي ديميتري دياتشينكو والتوزيع في مصر لفور ستار فيلمز.