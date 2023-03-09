حزب الله يرفض الاستسلام للشروط الإقليمية والدولية في مواجهة الأزمة اللبنانية

أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله رفض اليأس والاستسلام للشروط الإقليمية والدولية في مواجهة الأزمة السياسية والمعيشية في لبنان.



وقال نصرالله في كلمة أذيعت بتقنية الفيديو كونفرانس في احتفال محلي في جبل لبنان اليوم الخميس، "كل من يهددنا بالقتل وبالحرب العسكرية والتجويع فهذا لا يخيفنا ولو قتلتم نساءنا وأطفالنا ورجالنا لا يمكن أن نشعر بالضعف أو الوهن لأننا نعتمد على الله ونثق بشعبنا"



وشدد على أن "المقاومة هي الأمل التي صنعت انتصارات سريعة ضد العدو "الإسرائيلي"، موضحاً أن المقاومة استمرت عام 2000 بهذا الأمل وعام 2006 صمدت المقاومة بالأمل".



وتابع نصرالله"مضت سنوات قليلة وتبين سقوط مشروع الشرق الأوسط الجديد ومشروع أمريكا في العراق بفعل الأمل والمقاومة".