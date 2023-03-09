معيذر يباغت الأهلي بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بكأس أمير قطر

فجر فريق معيذر، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية القطري، مفاجأة من العيار الثقيل، وواصل مغامرته في بطولة كأس أمير قطر, بعدما صعد لدور الثمانية في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / 1 على الأهلي، اليوم الخميس، في دور الـ16 للبطولة.

وافتتح جورج كواسي بالتسجيل لمصلحة معيذر في الدقيقة 42، قبل أن يضيف جمال حامد مايور الهدف الثاني في الدقيقة 83.

واشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة، حيث قلص نيكولا فوكيفيتش الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة الأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، غير أن معيذر قضى على آمال منافسه، الذي يلعب بدوري نجوم قطر، في العودة للمباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه علاء الدين أجراي الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.