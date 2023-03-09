مصرع 3 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين إثر نشوب حريق هائل في دار مسنين بمصر الجديدة

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لقيت 3 سيدات ومسن مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، إثر نشوب حريق هائل في دار مسنين بمنطقة مصر الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغاً بانبعاث دخان من داخل دار رعاية مسنين بمنطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه وتبين مصرع 3 سيدات ورجل وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويجري رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحرياتهم لكشف ملابسات مصرع 3 سيدات ومسن وإصابة 4 آخرين في حريق دار مسنين بمنطقة مصر الجديدة، كما تم التحفظ على أصحاب دار المسنين للتحقيق معهم.

كما يقوم رجال المباحث بمديرية الأمن بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.