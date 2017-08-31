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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص بحوزته 24500 قرص مخدر في الجيزة.

وتبين أن المتهم مقين بمركز البدرشين، وتم ضبطه حال قيادته سيارة "نقل" ملكه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وعُثر بحوزته على 24500 قرص مخدر، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائه للترويج لنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و960 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.