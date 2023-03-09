جوتيريش يشدد على الأهمية الحاسمة لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الأهمية الحاسمة لتجديد مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في 18 مارس الجاري، والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أكبر قدر ممكن من استخدام البنى التحتية للتصدير عبر البحر الأسود، بما يتماشى مع أهداف المبادرة.. مشددا على أن صادرات الأغذية والأسمدة الأوكرانية والروسية ضرورية للأمن الغذائي العالمي ولأسعار المواد الغذائية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. قال جوتيريش - خلال زيارته الثالثة لكييف - إن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سمحت بتصدير 23 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منذ اعتمادها في يوليو الماضي بإسطنبول، وساهمت في خفض التكلفة العالمية للغذاء، كما قدمت الإغاثة الحيوية للناس الذين يدفعون أيضا ثمن الحرب، لا سيما في الدول النامية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تضامنه مع ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية، وأكد التزامه الكامل بالسعي لإنهاء المأساة.. مشيراً إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويجب الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وشدد الأمين العام على أن هدف المنظمة الأساسي هو إقامة سلام عادل على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة مؤخراً مع مرور عام على بدء الحرب.. وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة ستواصل العمل الجاد للتخفيف من آثار الصراع الذي تسبب في معاناة هائلة للشعب الأوكراني وتداعيات عالمية عميقة.

وسلط جوتيريش الضوء على أهمية الوساطة في السعي لجعل منطقة زابوروجيا منزوعة السلاح، مع ضمان عودة المحطة إلى عملياتها الطبيعية.. مشيرا إلى تعبئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل لمحاولة الحفاظ على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، بما فيها محطة "زابوروجيا".