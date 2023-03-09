أبرمت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، أولى صفقاتها للموسم المقبل 2023 / 2024، بعد الحصول على توقيع عبدالله عطيف، لاعب الهلال السعودي.

وأعلن نادي أهلي جدة على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، التعاقد مع عطيف رسميا، حيث ذكر في بيان مقتضب: "أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالله عطيف، في صفقة انتقال لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول".

وتفاعلت جماهير الأهلي مع الصفقة الجديدة للفريق الذي يتصدر جدول ترتيب (دوري يلو) لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والذي بات قريبا من العودة رسميا إلى دوري الأضواء.

وجاء انتقال عطيف إلى الأهلي بعد 10 مواسم قضاها مع الهلال شارك خلالها في تحقيق الفريق إنجازات محلية وآسيوية بل وعالمية تاريخية.

وكان عطيف - 30 عاما - بدأ مسيرته الكروية في فريق الشباب، حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2011 قبل أن يخوض فترة احتراف قصيرة في نادي لوليتيانو البرتغالي بعدما خطف الأنظار في كأس العالم تحت 20 عامًا في كولومبيا 2011، حيث شارك في تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16 آنذاك.

وبعد تجربته القصيرة في الملاعب البرتغالية، عاد عطيف للدوري السعودي للمحترفين وهذه المرة من بوابة الهلال الذي تعاقد معه عام 2013.

وتوج عطيف بـ13 لقبا مع الهلال، حيث فاز بدوري المحترفين السعودي 5 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرة، وكأس السوبر السعودي مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين.

وشارك عطيف مع الهلال في كأس العالم للأندية في النسخ الثلاث التي تواجد فيها "الزعيم" بالمسابقة العالمية أعوام 2019، 2021 و2022.