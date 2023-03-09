تامر هجرس: لا أنزعج من وصفي بالرجل البرتقالي على السوشيال ميديا

كشف الفنان تامر هجرس، تفاصيل بدايته الفنية ومشاركته مع الفنان الكبير عادل إمام، فى فيلم التجربة الدنماركية، قائلاً: "بدأت مسيرتي الفنية بفيلم بركان الغضب الذى شاهده الزعيم، ووقتها كان يعمل معانا المخرج رامى إمام فى المسرح، وفوجئت بمكالمة من الزعيم وطلب منى أن أقابله فى المكتب وقالى إنه شاهد فيلم بركان الغضب وإنني ممثل كويس وعايزني أعمل معه فى فيلم".

وتحدث الفنان تامر هجرس، خلال لقائه فى برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC مع الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبة الأباصيري، عن تفاصيل مشاركته للمرة الثانية مع الفنان عادل إمام فى مسلسل "مأمون وشركاه"، مشيرا إلى أنه دائم السؤال عنه من خلال ابنه المخرج رامى إمام.

ووجه هجرس رسالة إلى المرأة في يومها العالمي، قائلاً: "الرجل يكمل بالمرأة، وراحة المرأة ورضاها هما سبب سعادة الرجل، ويجب على الرجل أن يعمل من أجل إسعاد أسرته"، لافتاً إلى أن زوجته ميرال هي من اختارت أسماء بناته (تالا وتمارا)، وعلقت الإعلامية منى عبد الغني قائلة: "إمبراطورية تاء".

وعن الكوميكس المنتشرة بصورته على شبكات التواصل الاجتماعى، رد هجرس: "أنا حبيت الكوميكس دي وفيها وصفونى بالرجل البرتقالي، ولا أشعر بالضيق منها"، مضيفاً: "يجب على الجميع أن يخصص من وقته ليتمتع بالسفر، وأن يتخلى عن استعمال الهواتف وغيرها من العادات التي تسرق مننا الوقت وتضيعه".

وعن سر ارتداؤه نظارة طوال الوقت، قال: "أنا أتأثر سريعا بالضوء ويتسبب في سقوط دموعى، والحقيقة أنا دموعى قريبة في الواقع"، مؤكدا أن أصعب المواقف القاسية التي مرت عليه كانت وفاة والده ودائما ما يتذكره مع بناته ويفضل أن يتجاوز الحزن بتذكره للمواقف الإيجابية التي حدثت معه.

وتحدث تامر هجرس أيضا عن أحدث أعماله التي قدمها ومن ضمنها فيلم شوجر دادي المقرر عرضه في عيد الفطر، وأكد أنها قصة مختلفة وستعجب الكثيرين، لافتا إلى أنه تلقى عروض أجنبية مختلفة، وكان آخرها فيلم وثائقي حول سفرياته التي يقوم بها وهو يعمل عليها الآن مع مجموعة من أصدقائه.