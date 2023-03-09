وزيرى التنمية المحلية والبيئة ومحافظ قنا يتفقدون منصة أيادي مصر بمعرض القاهرة الدولي

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعدد من المحافظين جناح محافظة قنا ضمن فعاليات منصة "أيادي مصر" التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقامة بمعرض القاهرة الدولي في دورته (٥٦) بمدينة نصر خلال الفترة من ٩ حتى ١٨ مارس الجاري.

وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مباردة "أيادي مصر" هي المنصة الالكترونية التي اطلقتها وزارة التنمية المحلية في يوم المرأة المصرية في مارس 2021 بهدف التسويق الالكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.

وذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم في خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتي تؤدى جميعها الي التنمية في الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن المحافظة شاركت بمعروضات (الفركه، الفخار، المشغولات الخشبية، الخزف)، والتي تتميز بانها ذات جودة عاليـة وتخفيضات كبيرة، مؤكدا أنه التقي العارضين وأشاد بمدى حرصهم على جوده الإنتاج وسعيهم الدؤوب على إنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا على أهمية التوسع بتلك الصناعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن ويزيد الدخل الاقتصادى لتلك الأسر.

وأثنى على جهود وزارة التنمية المحلية في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين من خلال بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.