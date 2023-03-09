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الرئيس السيسي يهنئ موريشيوس بذكرى يوم الاستقلال

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 11:32 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 11:32 ص

 

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية موريشيوس بريثفيرا جسينج روبان، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة موريشيوس بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

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